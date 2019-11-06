Москва, 6 ноября 2019, 22:18 — REGNUM Следовавший рейсом Москва — Болонья пассажирский самолёт Airbus А-320 был вынужден вернуться в московский аэропорт «Шереметьево» из-за поломки закрылок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиаслужбы.
«По предварительной информации, у самолета не убрались закрылки, после этого экипаж принял решение выработать топливо и вернуться в Шереметьево», — сообщили в авиационных службах.
В результате посадки самолёта никто не пострадал.
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