Великий Новгород, , 21:56 — REGNUM Прокуратура Новгородской области проведёт горячую линию для жителей, пострадавших от паводка. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 6 ноября, в пресс-службе ведомства.

«В ходе проверочных мероприятий прокуратурой будет дана оценка органам и учреждениям, уполномоченным на проведение работ по ликвидации последствий стихии», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что каждое обращение будет взято на личный контроль исполняющим обязанности прокурора области Сергеем Столяровым.

Горячая линия состоится 8 ноября, но в ведомстве отметили, что о нарушениях можно также сообщить в интернет-приёмную на официальном сайте прокуратуры Новгородской области или обратиться лично.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с подтоплениями в 11 районах Новгородской области в регионе введён режим чрезвычайной ситуации. Пострадавшим от паводка обещана помощь. В зоне подтопления оказались 142 дома с 283 людьми, эвакуированы 52 человека. Ливни размыли 25 участков дорог, в том числе разрушили шесть из них — к шести населённым пунктам проезда нет.

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