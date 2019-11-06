Нижний Новгород, , 21:36 — REGNUM Дом в центре Нижнего Новгорода по улице Ошарской, 14 пошел трещинами. Трещину обнаружили жильцы одной из квартир и вызвали спасателей.

По данным МЧС, эвакуация жителей не потребовалась. Дальнейшую судьбу дома будет решать специальная комиссия при участии управляющей компании, сообщает «Открытый Нижний».

Дом построен в 2000 году. Здание состоит из нескольких блоков, один из которых десятиэтажный. В первом этаже здания расположены магазины и кафе, на остальных этажах — квартиры. Уточняется, что незадолго до происшествия в доме начали капитальный ремонт фундамента.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в центре Перми в жилом доме, известном как «стометровка», обнаружена трещина. На здании установили маячки, ведется мониторинг состояния объекта. На первом этаже дома, по данным жильцов, ведется строительство. Помещения переоборудуют под баню.