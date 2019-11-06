Чита, , 21:28 — REGNUM На сегодняшний день ситуация с расстрелом солдат в Забайкалье используется для дискредитации отечественной армии. Об этом заявил председатель президиума «Офицеров России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«Трагедия в Забайкалье сегодня используется с целью дискредитации российской армии. Тем, кто устраивает кампании в защиту Рамиля Шамсутдинова, наплевать на чувства родителей, потерявших своих сыновей. И этот циничный пиар на смертях, я уверен, наше общество однозначно осудит», — сказал Липовой.

По его мнению, слова Шамсутдинова о якобы боязни изнасилования являются подсказкой адвокатов. Липовой уверен, что никто не мешал солдату озвучить эту версию сразу после совершения преступления.

Ранее Рамиль Шамсутдинов, задержанный за массовое убийство в военной части в Забайкалье, заявил о том, что терпел побои в военной части, а в день трагедии несколько офицеров пообещали его изнасиловать.

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