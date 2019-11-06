Мейдстон, , 21:51 — REGNUM Как минимум 57 человек пострадали при утечке неустановленного химического вещества, которая произошла в Великобритании. Об этом 6 ноября сообщает BBC News.

Инцидент произошёл в английском графстве Кент возле города Мейдстон около 15:00 по местному времени. Все пострадавшие испытывают проблемы с дыханием.

Уточняется, что пострадавших в тяжёлом состоянии нет. На место происшествия направлены три машины скорой помощи, пять пожарных машин и специалисты по опасным химическим веществам. Кроме того, был привлечён вертолёт медицинской службы. Все представители экстренных служб работают в специальных костюмах химзащиты.

В настоящее время выдвинуто предположение, что отравляющее вещество является хладагентом. Обстоятельства и место утечки вещества устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об утечке неизвестного токсичного химического вещества в центре Лондона.

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