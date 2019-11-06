Пенза, , 21:20 — REGNUM В Пензе задержаны организаторы преступной группы, подозреваемые по ч. 3 ст. 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой и в отношении несовершеннолетнего) и п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ («Содержание притонов для занятия проституцией или систематическое предоставление помещений для занятия проституцией, совершенные с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Пензенской области.

По данным следствия, двое приятелей организовали ночной клуб, в котором услуги интимного характера оказывали не мене 27 девушек, одна из которых несовершеннолетняя. Через некоторое время был открыт еще один аналогичный клуб.

В настоящее время в помещениях проведены обыски, изъята так называемая черная бухгалтерия, журналы учета посетителей, видеозаписи с камер наблюдения.

По ходатайству следствия в отношении организатора группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще трое участников группы отправлены под домашний арест. Еще один подозреваемый скрылся и объявлен в розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронеже на скамье подсудимых ранее по аналогичным статьям оказались 16 человек. По версии следствия, четверо жителей Воронежа создали преступное сообщество — для организации занятия проституцией. «Работницы» принимали клиентов в притонах, зачастую в бизнес девушек втягивали с применением насилия. Сутенеры должны были регулярно выплачивать деньги организаторам, тех, кто отказывался это делать, избивали и запугивали. В рамках расследования дел было проведено более 80 обысков и выемок предметов и документов, допрошено более 500 свидетелей, назначены и проведены более 100 сложных судебных экспертиз, в том числе фонографические, видеотехнические, генетические и другие.