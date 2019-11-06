Москва, , 21:15 — REGNUM Мужчина, задержанный в Москве по подозрению в причастности к убийству руководителя центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, отпущен на свободу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Причастность задержанного к особо тяжкому преступлению не подтвердилась», — отметил собеседник агентства.

Таким образом, задержанных по делу об убийстве Эльджаркиева пока что нет.

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