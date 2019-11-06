Махачкала, , 21:21 — REGNUM Десять человек пострадали в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с легковым автомобилем в Дагестане. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ.

Авария произошла около 17:45 мск на автотрассе Махачкала-Каспийск возле поворота на посёлок Турали. Столкнулись пассажирская «Газель», следовавшая из Каспийска в Махачкалу и легковой автомобиль.

В результате ДТП пострадали десять человек, пятерым из них медицинская помощь была оказана амбулаторно, ещё пятеро, в том числе двое детей, были госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

По предварительным данным, ДТП не повлияло на движение автотранспорта на участке дороги. На месте происшествия работают представители экстренных служб, выясняются причины и обстоятельства ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о десяти пострадавших при ДТП с пассажирским микроавтобусом в Дагестане.

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