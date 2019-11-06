Владимир, , 21:01 — REGNUM Во Владимире возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» по факту смерти троих жителей микрорайона Оргтруд, тела которых нашли в квартире 31 октября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области.

Бытовой газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В одной из квартир дома на улице Молодёжной жила семья из 80-летней пенсионерки, её 47-летнего сына и его 50-летней сожительницы. Они перестали выходить на связь, поэтому родственники обратились в правоохранительные органы. В квартире нашли их тела. По версии следствия, смерть наступила из-за отравления угарным газом — на кухне полностью выгорела колонка, окна были плотно закрыты, а в квартире скопились остатки продуктов горения.

Теперь следователи ищут ответственных за организацию проверок технического состояния и исправности систем вентиляции, внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.