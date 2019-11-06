Великий Новгород, , 20:41 — REGNUM В Новгородской области уже в 11 районах зафиксированы подтопления жилых домов после обильных проливных дождей. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС России по региону, в 41 населённом пункте подтоплены 142 жилых дома, где живут 283 человека, в том числе 49 детей.

В зоне подтопления — 544 приусадебных участка, 25 участков дорог, из которых шесть — разрушены.

Повреждено семь деревянных переправ, нет проезда к шести населённым пунктам.

По данным ведомства, из подтопленных домов эвакуировали 52 человека, в том числе 16 детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе введён режим чрезвычайной ситуации. Пострадавших от паводка обещают обеспечить и питанием, и чистой питьевой водой, и оборудованием для просушки затопленных жилищ. Специальные комиссии оценят ущерб, людям пообещали компенсации.

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