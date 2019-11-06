Анкара, , 20:32 — REGNUM Гражданин России пропал в городе Сиде на юге Турции. Об этом сообщило в среду, 6 ноября, российское посольство в Турции.

Как уточняется, в генеральное консульство в Анталье обратилась Юлия К. с просьбой оказать содействие в поиске её сына Никиты В., местонахождение которого неизвестно с 1 ноября.

Сообщается, что российские дипломаты направили запрос в уполномоченные органы Турции с просьбой установить местонахождение пропавшего гражданина. К поискам подключились также волонтёры российской диаспоры в Турции.