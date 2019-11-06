Москва, , 20:31 — REGNUM В Москве сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в убийстве начальника центра по противодействию экстремизму МВД России по Ингушетии Ибрагима Элджеркиева. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Указано, что спецоперацию по задержанию проводили в Басманном районе столицы. Подозреваемому 52 года, его зовут Алихан О.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы задержали возможного участника нашумевшего убийства начальника центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

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