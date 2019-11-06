Рабочий посёлок Верхняя Синячиха, Свердловская область, , 20:38 — REGNUM В Свердловской области полиция и волонтёры разыскивают 26-летнего жителя посёлка Верхняя Синячиха. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Молодой свердловчанин ушёл из дома 26 октября 2019 года — с тех пор его больше не видели. Об исчезновении сообщила его мать. Куда направлялся парень, неизвестно.

Полицейские осмотрели место происшествия, провели поквартирный обход для установления свидетелей и возможных очевидцев. Были обследованы вокзалы медучреждения Алапаевска, опрошены таксисты.

Гражданин был одет в тёмно-синюю куртку с капюшоном, джинсы синего цвета. На ногах — туфли в виде полукед желтого цвета. Молодой свердловчанин был худощавого телосложения рост 160−165 сантиметров. Остальные примеры: лицо овальное, волосы темно-русые, короткие, брови прямые, глаза серо-голубые, нос прямой. Особых примет нет, уточняют в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Екатеринбурге пропал 19-летний студент. Он мог нуждаться в медпомощи.

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