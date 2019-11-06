Псков, , 20:13 — REGNUM В Псковской области ночью 7 ноября ожидается повышение уровня воды до неблагоприятных значений в реке Шелонь в районе города Порхов. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону со ссылкой на прогноз Псковского гидрометцентра.

По данным местных СМИ, проливные дожди, начавшиеся в регионе 3 ноября, к сегодняшнему дню, 6 ноября, утихли в северной части Псковской области, но в южных районах региона дождливая погода сохраняется.

В областном центре — городе Пскова — подтопило городские улицы, а также разлилась река Пскова — приток реки Великой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области после продолжительных ливней объявлен режим чрезвычайной ситуации, в Вологодской области — режим ЧС введён в 13 районах, наиболее пострадавших от сильных дождей и аномальных снегопадов.