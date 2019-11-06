Аддис-Абеба, , 22:17 — REGNUM Власти эфиопского штата Тыграй заявили о том, что в Национальном парке региона Кафта Шераро произошло возгорание, которое переросло в крупный лесной пожар. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс EthioNews.

В результате пожара, начавшегося вечером 5 ноября, полностью выгорело около 1500 гектаров парка, общая площадь которого предположительно составляет 600 000 гектаров, согласно данным администрации парка.

Глава администрации Хабтом Хагос заявил, что причиной возникновения пожара стал незаконный захват пахотных земель, на которых проводились несанкционированные работы по выжиганию остатков от сбора урожая.

Пожар произошел в четырех местах под названием Уораур, Тэбко, Корчели и Селингобо, заявил Хабтом, добавив, что смотрители парка и местные жители вместе работают над тем, чтобы предотвратить все несчастные случаи гибели из-за неконтролируемого пожара.

Национальный парк Кафта Шераро, который граничит с Национальным заповедником слонов Эритреи, является одной из девяти областей Эфиопии, где водятся слоны. Однако о гибели животных пока не сообщается.

Предварительная опись обитателей дикой природы в парке указывает на то, что в границах парка проживают 318 африканских слонов и ряд других видов диких животных.