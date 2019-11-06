Кострома, , 20:07 — REGNUM В результате сильных осадков в Костромской области подтоплены два моста — через реки Вига и Кострома, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Мост через реку Вигу ведет к деревне Панкратово Чухломского района Костромской области. Как сообщают спасатели, в населенном пункте создан запас продовольствия и медикаментов на 30 дней. Также там работают два магазина, ФАП, добровольная пожарная дружина, организована лодочная переправа. Несколько раз в день панкратовцев туда и обратно перевозит моторная лодка.

Низководный железобетонный мост через реку Кострома — обеспечивает связь с четырьмя деревнями Солигаличского района. Там также жизнеобеспечение населения не нарушено.

Кроме того, в городе Солигалич Костромской области в результате подъема уровня воды оказались подтопленными 5 приусадебных участков.