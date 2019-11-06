Аддис-Абеба, , 22:20 — REGNUM Предполагаемый убийца начальника военного штаба Эфиопии Сир Мыконнын, как сообщается, предстал перед федеральным судом на закрытом заседании в эфиопской столице Аддис-Абебе. Согласно данным правительства Эфиопии, предполагаемый подозреваемый — рядовой армии Месафынт Тыгабу, который предстал перед судом первой инстанции на площади Пьяцца в центре Аддис-Абебы. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Borkena.

Согласно сообщениям СМИ, подозреваемый прибыл в помещение суда в полицейском мини-фургоне в сопровождении бойцов спецназа. Журналисты не были допущены в зал суда. Однако в сообщениях СМИ говорится, что сопровождающим и некоторым другим людям в штатском было разрешено присутствовать на слушании.

Правительство Эфиопии утверждает, что Месафынт Тыгабу убил начальника военного штаба Эфиопии Сира Мыконнына и его коллегу генерал-майора Гезая Аберу в их резиденции в столице Аддис-Абебе 22 июня около 9 часов вечера, совершив попытку государственного переворота.

Вскоре после того, как стало известно о национальной трагедии, общественности была предоставлена противоречивая информация о предполагаемом убийце. Во-первых, стало известно, что подозреваемый был убит в результате перестрелки вскоре после инцидента. А потом утверждалось, что он был сильно ранен и получал медицинскую помощь в неизвестном учреждении.

За несколько часов до убийства начальника штаба в столице Аддис-Абебе произошло еще одно убийство в Бахыр-Даре, городе в региональном штате Амхара, в результате которого погибли трое высших государственных чиновников региона, включая Амбахью Мыконнына, который возглавлял штат.