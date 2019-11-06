Махачкала, 6 ноября 2019, 19:54 — REGNUM ДТП с участием пассажирского микроавтобуса «Газель» и легкового автомобиля Lada произошло в среду, 6 ноября, в Дагестане, сообщили в региональном управлении МЧС России.
Столкновение двух транспортных средств произошло на автодороге Махачкала — Каспийск в районе населённого пункта Турали.
По предварительным данным, в результате аварии различные травмы получили десять человек, пострадавших в настоящее время доставляют в больницы.
На месте работают сотрудники экстренных служб. Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.