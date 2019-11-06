Йошкар-Ола, , 19:34 — REGNUM Бывший мэр Йошкар-Олы Павел Плотников, который в настоящее время отбывает наказание в колонии строгого режима, объявил голодовку. Экс-чиновник требует провести проверку деятельности региональных управлений СУ СКР и прокуратуры.

По мнению Плотникова, указанные ведомства преднамеренно открывают и ведут разработку новых уголовных дел в его отношении, действуя при этом сообща. Единственным источником информации для указанных структур бывший мэр называет осужденного за попытку организации убийства Плотникова своего бывшего партнера и марийского бизнесмена Александра Туруева.

О голодовке бывший градоначальник уведомил в письме главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина и генерального прокурора РФ Юрия Чайку. При этом Плотников отметил, что его сообщения о коррупционных преступлениях, которые возможно совершили высокопоставленные чиновники республики, следствие игнорирует.

После начала голодовки Плотникова перевели в отдельную камеру, о чем стало известно после визита к нему членов Общественной наблюдательной комиссии. Бывший мэр уточнил, что претензий к администрации колонии №6 у него нет, сообщает «Idel. Реалии». В то же время члены ОНК подчеркнули, что Плотникову необходим регулярный медицинский осмотр, но пока врач проверял состояние здоровья голодающего только в первый день протестной акции.

Как сообщало ИА REGNUM, Плотников был задержан в декабре 2015 года. В отношении него возбудили уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере. По версии следствия, в июне 2014 года Плотников, являясь председателем комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», получил от предпринимателя Александра Туруева взятку в виде квартиры стоимостью 4 млн рублей за оказание содействия и устранение препятствий при осуществлении коммерческой деятельности. Позднее, в конце января 2016 года, было возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности. Позднее было возбуждено еще одно уголовное дело в отношении Плотникова о получении взятки в виде трех гаражей. В итоге суд приговорил бывшего мэра к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Плотников ни одно из обвинений не признал.

Уже в октябре текущего года в отношении Плотникова было возбуждено еще одно уголовное дело. По словам адвоката экс-мэра, он подозревается в получении взятки в виде уже половины гаража.

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