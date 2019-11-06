Великий Новгород, , 19:23 — REGNUM В населённых пунктах Новгородской области, пострадавших от сильных дождей, работают сотрудники МЧС, представители регионального правительства и администраций районов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области.

Организуется доставка питания для жителей, а также оборудования, необходимого для просушки домов. Региональное управление Роспотребнадзора организует мониторинг состояния питьевого водоснабжения в зоне чрезвычайной ситуации.

«Сил и средств для ликвидации последствий хватает. Пострадавшие, после оценки ущерба их имуществу, получат компенсацию», — прокомментировал заместитель руководителя администрации губернатора Новгородской области Игорь Верходанов.

По его словам, оценку ущерба будут проводить специальные комиссии, которые организуют в районах. Они установят степень повреждения домов и другого имущества жителей, а также сформируют списки для адресной помощи пострадавшим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области в связи с подтоплениями после продолжительных ливней введён режим чрезвычайной ситуации. В регионе создан оперативный штаб, который постоянно мониторит ситуацию. К восстановительным работам привлечены сотни специалистов и десятки единиц техники.

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