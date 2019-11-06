Москва, , 19:18 — REGNUM Правоохранительные органы столицы задержали возможного участника нашумевшего убийства начальника центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Авторы канала ссылаются на собственные источники.

Напомним, Ибрагим Эльджаркиев был застрелен вечером 2 ноября в Москве. Вместе с Эльджаркиевым погиб его брат, 30-летний нейрохирург одной из частных столичных клиник.

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