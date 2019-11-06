Луганск, , 19:29 — REGNUM Тайник с оружием и боеприпасами был обнаружен сотрудниками Генпрокуратуры Дуганской Народной Республики у лини соприкосновения в Донбассе. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

Тайник с боеприпасами и взрывчатыми веществами был обнаружен в лесопосадочной полосе возле автодороги Луганск — Счастье, по направлению к населенному пункту Приветное Славяносербского района ЛНР. Ближайший населённый пункт Лобачёве располагался в одном километре от места обнаружения тайника.

Из тайника было изъято более 4100 патронов. Также там были обнаружены гранаты и корпуса к ним, запалы, миномёт и мины. Боеприпасы и оружие были обнаружены в ходе мероприятий, направленных на выявление лиц, причастных к незаконному обороту оружия и боеприпасов.

В настоящее время по факту обнаружения оружия и боеприпасов проводится проверка. Не исключено, что тайник мог быть подготовлен диверсионно-разведывательными группами украинских войск для совершения диверсий на территории ЛНР.

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