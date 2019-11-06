Великий Новгород, , 18:51 — REGNUM В Новгородской области полиция задержала 29-летнего мужчину, который утром 27 октября совершил побег из Валдайской областной психоневрологической больницы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, в медучреждении в деревне Короцко Валдайского района мужчина находился на принудительном лечении по решению суда.

По данным ведомства, в 2014 году в Боровичах он был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера.

После побега он был объявлен в розыск и скрывался в том числе за пределами Новгородской области. Оперативникам удалось задержать его в Боровичах, в квартире одного из домов в переулке Чайковского в городе Боровичи.

«В настоящее время задержанный доставлен в ОМВД России по Валдайскому району и в ближайшее время будет передан представителям медицинского учреждения», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

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