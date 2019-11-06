Уфа, , 19:25 — REGNUM Проверка по факту побега осуждённого из колонии в городе Мелеуз проводится правоохранительными органами в Башкирии. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по региону.

Следователи установили, что побег совершил 30-летний осуждённый из колонии-поселения при ИК-7 в городе Мелеуз. Предполагается, что побег был совершён мужчиной около 04:00 по местному времени, во время утренней проверки осуждённый отсутствовал.

Сбежавший является жителем Уфы и ранее несколько раз привлекался к уголовной ответственности. Он был судим за кражу и насильственные действия сексуального характера и был приговорён к 6,5 годам лишения свободы, из которых отбыл в колонии 4,5 года.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов начали мероприятия по установлению местонахождения сбежавшего заключённого. По факту побега проводится проверка на наличие признаков состава преступления по статье «Халатность». В колонии проводятся следственные мероприятия, опрашиваются сотрудники, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о побеге заключённого из колонии-поселении в Башкирии.

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