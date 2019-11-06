Москва, , 18:24 — REGNUM Недопустимо скрывать и замалчивать то, что происходит в отечественной армии, трагедия в воинской части Забайкальского края, где срочник расстрелял своих сослуживцев, это подтверждает. Такое мнение высказала депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов © ИА REGNUM

«Удобная позиция — не замечать либо списать собственное бессилие и внутренние проблемы на внешнего врага, то есть влияние Запада через компьютерные игры и «духовную» пищу», — отметила Поклонская.

Как считает депутат, история парня, расстрелявшего своих сослуживцев, которые, по его словам, избивали, нагоняет ужас и заставляет задаться вопросом: а как сейчас обстоят дела в армии?

«Безусловно, за 10 лет армия преобразилась, решено колоссальное количество проблем (в том числе системных), есть много достижений. Это личный вклад Министра обороны РФ С.К. Шойгу. Но скрывать и замалчивать то, что происходит — недопустимо», — уверена Поклонская.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября на территории войсковой части, расположенной в ЗАТО Горный Забайкальского края, солдат-срочник расстрелял восьмерых сослуживцев.

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