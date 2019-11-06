Архангельск, , 18:13 — REGNUM Наледь на проводах стала причиной многочасовой задержки как минимум семи поездов РЖД на Октябрьской железной дороге. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОЖД.

Из-за неблагоприятных погодных явлений в виде гололеда и усиленного ветра, которые послужили причиной задержек движения поездов минувшей ночью, задерживаются поезда, доставляющие пассажиров в Санкт-Петербург, Мурманск, Петрозаводск, Сортвалу и Архангельск.

Для ликвидации последствий непогоды к местам затрудненного движения поездов направлена специальная техника — локомотивы с вибропантографами, гололедоочистительные устройства, также привлекаются дополнительные человеческие ресурсы. Устройства контактной сети обрабатываются антиобледенительной жидкостью.

Для пассажиров поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более четырех часов, организовано питание.

Сбой в расписании поездов внес корректировки и в расписание общественного транспорта в городах — в Архангельске, например, будет организована ночная смена для одного из популярных городских маршрутов.