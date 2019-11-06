Ростов-на-Дону, , 18:10 — REGNUM Бывшая жена осуждённого по делу о массовом убийстве на Кубани Вячеслава Цеповяза совершила попытку суицида. Наталья Стришняя, находящаяся под домашним арестом, находится в коме. Женщина оставила предсмертную записку.

Процесс по уголовному делу о вымогательстве, фигурантом которого является Стришняя, отложен до 14 ноября 2019 года.

ИА REGNUM ранее сообщало, что силовики задержали бывшую жену Цеповяза вместе с её братом. Их подозревают в вымогательстве, сумма которого составила почти 70 млн рублей. Оба были задержаны в конце июня 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский суд продлил арест экс-супруге Цеповяза