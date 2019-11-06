Воронеж, , 17:49 — REGNUM Гражданин Украины 42-летний Левон Х. предстанет перед судом в Воронеже по обвинению в мошенничестве. Мужчина в течение нескольких лет скрывался от органов следствия, и лишь в 2017 году был экстрадирован сотрудниками Интерпола в Россию, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

По версии следствия, Левон Х. вместе с двоюродным братом в 2011 году создали ООО «РСП», филиалы которого функционировали в Воронеже, Белгороде, Липецке, Ростове-на-Дону и Старом Осколе. Сотрудники организации заключали с гражданами договоры об участии в программах по приобретению жилья и автомобилей. Клиенты ежемесячно вносили деньги на счета компании в расчёте на участие в неких розыгрышах и получение квартиры или автомобиля. На самом деле розыгрыши не проводились. Деньги, которые организаторы схемы получали от жителей, ими присваивались. В общей сложности Х. вместе с братом похитили более 11 млн рублей, их жертвами стали 75 человек.

Двоюродный брат обвиняемого был осуждён в 2014 году, ему было назначено наказание в виде лишение свободы на четыре года.

Левону Х. удалось скрыться. Он проживал в Австрии и даже успел обзавестись семьёй. Однако в 2017 году он был задержан сотрудниками Интерпола Польши по требованию органов предварительного расследования, в мае 2019 года был выдан Российской Федерации и привлечен к уголовной ответственности. Свою вину он признал. Уголовное дело Х. передано для рассмотрения в Ленинский суд Воронежа. Ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.