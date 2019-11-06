Астрахань, , 17:34 — REGNUM В Астраханской области зафиксирован пожар на закрытом полигоне твёрдых бытовых отходов около села Фунтово в Приволжском районе. Об этом сообщила пресс-службе регионального управления МЧС.

Задымление в районе свалки было замечено 5 ноября благодаря беспилотному летательному аппарату, на предмет наличия возгораний на открытой местности и свалках ТБО. Выехавшие на место спасатели обнаружили на полигоне несколько тлеющих участков.

По мнению специалистов, опасности для ближайших населённых пунктов и объектов инфраструктуры тлеющая свалка не представляет. Будут отобраны пробы воздуха, чтобы выяснить не превышают ли содержащиеся в воздухе над полигоном вещества допустимую концентрацию. Очаги возгорания тушат с помощью спецтехники.