Белгород, , 17:30 — REGNUM Проверку по факту расстрела неизвестными собаки из арбалета начала полиция в Белгороде. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Белгородской области.

По данным полиции, 4 ноября в УМВД по Белгородскому району обратился житель посёлка Новосадовый, рассказавший о собаке, которая была найдена на улице Белгорода со стрелой в лопатке.

Мужчина пояснил, что отвёз раненое животное в ветлечебницу, но спасти собаку не удалось, её усыпили. В настоящее время начата проверка, устанавлиаются личности причастных к правонарушению.

По предварительным данным, собаке нанесли смертельное ранение с помощью оружия типа арбалета. Вид оружия устанавливается, выясняются обстоятельства данного происшествия.

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