Финикс , США, , 17:29 — REGNUM Беспилотный автомобиль Uber, сбивший насмерть женщину в Аризоне, не смог распознать в ней пешехода. Об этом 6 ноября сообщает Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) в своём отчёте по поводу инцидента.

Беспилотный Uber Diablanco

ДТП с участием беспилотного автомобиля Uber произошло в марте 2018 года в Аризоне. Автомобиль компании Uber, двигавшийся на автопилоте, распознал перед собой женщину, которая переходила дорогу и катила велосипед, держа его за руль. Автомобиль не затормозил и сбил женщину насмерть. При этом следствие установило, что оператор, подстраховывавший работу беспилотника на случай, если в системе произойдёт сбой, в этот момент отвлёкся и не успел отреагировать.

В отчёте NTSB говорится, что система автоматического вождения не смогла классифицировать женщину ни как пешехода ни как велосипедиста по той причине, что она переходила улицу в неположенном месте. Конструкция системы не предусматривает учёт и классификацию неосторожных пешеходов.

После смертельного ДТП компания Uber закрыла проект в штате Аризона, уволив 300 операторов беспилотных автомобилей. Власти штата, в свою очередь, издали запрет на проведение испытаний на общедоступных трассах.

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