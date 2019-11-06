Кемерово, , 16:53 — REGNUM В Кузбассе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух подростков из Кемерова — 14 и 15 лет. Они обвиняются в в разбойном нападении на сверстника (ч. 2 ст. 162 УК РФ), сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

По версии следствия, в августе 2019 года они заметили на улице знакомого подростка. Придумав историю, что он якобы не отдал им долг, они решили напасть на него. Один из них подбежал к 14-летнему мальчику, обхватив и сдавливая его шею рукой, потребовал деньги. В это время второй достал нож и стал угрожать им подростку.

Последний, испугавшись, отдал им мобильный телефон. Забрав его обвиняемые скрылись, а потерпевший обратился в полицию и подозреваемые были задержаны по горячим следам. Со следствием они сотрудничали и вину признали.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.