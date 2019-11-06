Волгодонск, Ростовская область, , 16:50 — REGNUM В Волгодонске Ростовской области загорелся полигон твёрдых бытовых отходов. На территории горит сухая листва и ветви деревьев.

«Полигон загорелся с одной стороны, куда из города вывозили опавшие листья и срезанные ветки после городских субботников. На месте работают пожарные. Площадь возгорания незначительная и не идёт ни в какое сравнение с пожаром в сентябре, когда горела вся свалка. Сложность состоит в том, что древесина очень плохо тушится, поскольку долго тлеет. Из-за ветра дым пошел в сторону города», — цитирует начальника местного управления ГО и ЧС Олега Растегаева издание «Блокнот Волгодонск».

ИА REGNUM ранее сообщало, что в сентябре 2019 года в Волгодонске горел полигон ТБО на юго-восточной окраине города.

Напомним, что летом 2019 года город Каменск-Шахтинский буквально заволокло дымом. Причиной стало возгорание на городском полигоне твёрдых бытовых отходов. Похожая ситуация произошла в Красном Сулине, где почти сутки горела городская свалка в посёлке Горняцком.

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