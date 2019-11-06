Рига, , 16:36 — REGNUM Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в Латвии арестовали несколько сотрудников администрации округа Прейли. Об этом сообщает портал LA со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, в поле зрения сотрудников Бюро попала информация о возможных злоупотреблениях при сдаче в эксплуатацию здания окружной управы в Прейли. Общая сумма работ, согласно акту приёма, равняется 1 001 754 евро.

«В здании самоуправления округа Прейли прошли обыски, — сообщила специалист по связям с общественностью Майя Паэгле. — Председатель Думы Марута Пливда и её заместитель Юрий Желви на работу не явились. Их мобильные телефоны не отвечают. Дума Прейли официальную информацию о задержании руководства не получала».

Отмечается, что работы по реконструкции здания и обустройству территории проводила компания Siguldas būvmeistars. Сроки выполнения работ неоднократно переносились, смета выросла с 946 546 евро до 1 001 754 евро, включая налог с оборота. Проект реконструкции софинансировал Европейский фонд регионального развития.

Сообщается, что всего сотрудники Бюро по делу о служебном подлоге по предварительному сговору задержали четырёх человек.