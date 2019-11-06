Москва, , 16:30 — REGNUM Пробой сил и частью большого плана могла быть акция террористов, напавших на погранзаставу «Ишкобод» на границе Таджикистана и Узбекистана, заявил 6 ноября член ассоциации группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов в эфире Sputnik.

Комментируя информацию о том, что на «Ишкобод» напали боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ветеран «Альфы» высказал мнение о трёх вероятных целях нападения.

Во-первых, ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотели «дестабилизации обстановки и поддержания напряженности в Таджикистане».

Попов «Судя по тому как развивались события, второй целью нападения могла быть проба сил, разведка боем. Боевики посмотрели реакцию, отработали возможные направления движения. И, мне кажется, это была подготовка чего-то большего, чем сам этот инцидент».

Ещё одним мотивом игиловцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могла быть работа на «имидж» — «чтобы порадовать её спонсоров, привлечь дополнительные средства и вербовать новых сторонников».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение на «Ишкобод» произошло в ночь на 6 ноября в 60 км к западу от Душанбе. Погибли один сотрудник МВД Таджикистана и один пограничник. 15 боевиков убиты, пятеро — арестованы.

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