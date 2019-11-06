Калуга, , 16:22 — REGNUM В Калуге организована проверка по факту применения физической силы судебными приставами в отношении 72-летнего пенсионера. Об этом 6 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Калужской области Илья Силаев.

По предварительным данным, 17 октября пожилой мужчина находился в зале судебного заседания мирового суда Калуги как слушатель. В ходе судебного заседания у пенсионера внезапно зазвонил телефон, после чего судья потребовала от мужчины покинуть помещение. После неоднократных отказов выполнить это требование, судебные приставы принудительно вывели мужчину из зала суда.

В настоящее время следователем проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.

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