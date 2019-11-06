Станица Романовская, Ростовская область, , 16:17 — REGNUM В Ростовской области найден мёртвым глава Добровольского сельского поселения (Волгодонский район).

Как пишет издание «Блокнот Волгодонск», тело чиновника обнаружено в станице Романовской. По предварительным данным, мужчина покончил с собой. По некоторй информации, суициду предшествовала проверка, организованная отделом по борьбе с экономическими преступлениями.

Ранее чиновник преподавал в школе полиции Волгодонска, служил в органах внутренних дел.