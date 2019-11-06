Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 16:14 — REGNUM На Ямале следователи проверяют факт травмирования 10-месячного ребёнка, которого мать оставила со своим гражданским мужем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Установлено, что в Новом Уренгое 3 ноября 2019 года в центральную городскую больницу поступил 10-месячный ребенок с открытой черепно-мозговой травмой. Мать пояснила, что во время её кратковременного отсутствия ребёнок находился под присмотром её сожителя.

На данный момент ведутся поиски гражданского мужа и выясняются все обстоятельства происшествия.