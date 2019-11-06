Воронеж, , 16:08 — REGNUM Сотрудники ГУ МВД Воронежской области установили личность автовладельца, вступившего в конфликт с водителем «скорой помощи» вечером 4 ноября по дворе жилого дома. Действия мужчины признали мелким хулиганством, теперь ему предстоит заплатить штраф. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

«В областном центре сотрудниками ОП № 4 УМВД России по Воронежу установлены участники дорожного конфликта, произошедшего 4 ноября в вечернее время у дома 51 на улице Бульвар Победы. Ими оказались двое местных жителей — 35-летний водитель автомобиля «Лада Приора» и 50-летний водитель спецтранспорта», — сообщила Наталья Куликова.

Как установлено, водитель «Лады» включил дальний свет фар, что стало помехой для парковки водителя автомобиля «скорой помощи». Это стало поводом к конфликту. 35-летний водитель «Лады» нецензурно высказался в адрес водителя «скорой».

Действия водителя правоохранители квалифицировали по ч. 1 ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Мелкое хулиганство».

«Водитель «Лады Приора» привлечен к административной ответственности и ему назначено наказание в виде штрафа в размере пятисот рублей», — сообщила ИА Наталья Куликова.

Видео конфликта, отметим, ранее появилось в сети. На нём видно, как водитель «Приоры» в грубой форме требует от водителя «скорой» пропустить его.