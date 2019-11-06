Воронеж, 6 ноября 2019, 16:08 — REGNUM Сотрудники ГУ МВД Воронежской области установили личность автовладельца, вступившего в конфликт с водителем «скорой помощи» вечером 4 ноября по дворе жилого дома. Действия мужчины признали мелким хулиганством, теперь ему предстоит заплатить штраф. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.
Как установлено, водитель «Лады» включил дальний свет фар, что стало помехой для парковки водителя автомобиля «скорой помощи». Это стало поводом к конфликту. 35-летний водитель «Лады» нецензурно высказался в адрес водителя «скорой».
Действия водителя правоохранители квалифицировали по ч. 1 ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Мелкое хулиганство».
Видео конфликта, отметим, ранее появилось в сети. На нём видно, как водитель «Приоры» в грубой форме требует от водителя «скорой» пропустить его.