Самара, , 16:14 — REGNUM Пассажира, закурившего на борту самолета, привлекли к административной ответственности в Самаре. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

По сообщению пресс-службы ведомства, в дежурную часть полиции в аэропорту Самары поступило сообщение о том, что на стоянке самолета требуется присутствие стражей порядка.

По прибытии на место происшествия полицейские выяснили, что командир самолета отказал в перелете рейсом Самара — Анталья 41-летнему жителю Читы, который курил на борту воздушного судна.

Нарушителя доставили в дежурную часть полиции в самарском аэропорту, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.24 КоАП РФ («Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах»).

Отмечается, что максимальным наказанием, которое предусмотрено данной статьей, является наложение административного штрафа в размере до тысячи пятисот рублей.