Амман, , 15:42 — REGNUM Мексиканские граждане пострадали в иорданском городе Джараш при нападении вооруженного мужчины. Об этом сообщает 6 ноября телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что двое пострадавших находятся в критическом состоянии. Ранее сообщалось, что ранения получили испанцы, однако эти сведения не подтвердились.

Мужчина напал на группу иностранцев и их гида, когда они осматривали развалины древнего города. Пострадал и пытавшийся помочь им полицейский. Всего ранения получили пять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, трое туристов и их сопровождающий подверглись нападению неизвестного 6 ноября. Злоумышленник задержан.

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