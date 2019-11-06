Великий Новгород, , 15:38 — REGNUM В Новгородской области, по данным на 13:00 6 ноября, остаются без электроснабжения 95 населённых пунктов в семи районах. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, в обесточенных домах проживает более 4 тыс. человек.

Спасательные работы в Демянском районе Новгородской области ГУ МЧС России по Новгородской области

Среди пострадавших районов — Батецкий, Новгородский, Солецкий, Пестовский, Хвойнинский, Шимский и Боровичский.

Новые аварии на электросетях произошли в Новгородской области в ночь на 6 ноября из-за обильного выпадения мокрого снега и налипания его на провода. Главное управление МЧС России по Новгородской области с 2 часов ночи 6 ноября действует в режиме чрезвычайной ситуации.

Обстановку в регионе осложняют непрекращающиеся дожди: из-завысокого уровня воды оказались подтоплены ряд энергообъектов в Крестецком и Валдайском районах.

В новгородском филиале «Россети Северо-Запад» ИА REGNUM сообщили, что в целях обеспечения безопасности людей вынужденно обесточили трансформаторную подстанцию в деревне Новое Рахино в Крестецком районе. В деревне Ярынья Крестецкого района прервано электроснабжение из-за вышедшей из берегов реки. В Валдайском районе отключен подтопленный пункт трансформаторного питания в деревне Поломять. Под угрозой подтопления находятся ещё несколько трансформаторных подстанций в Валдайском и Окуловском районах.

Энергетики напомнили, что пользоваться электроэнергией в подтопленных домах опасно для жизни. Восстановительные работы планируют начать после схода воды.

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