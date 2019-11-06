Уфа, , 15:41 — REGNUM Двух жителей Башкирии обвиняют в применении насилия в отношении полицейского. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Следствием установлено, что ночью в июле текущего года рядом с ночным клубом Уфы произошла драка между посетителями данного заведения.

Стражи порядка, которые прибыли на место происшествия, потребовали прекратить драку. В ответ на это трое участников конфликта избили одного из стражей порядка, похитили у него табельное оружие и уехали на автомобиле с места происшествия. Полицейский был госпитализирован.

Отмечается, что телесные повреждения у стража порядка квалифицировали как причинение вреда здоровью средней тяжести.

Личность одного из подозреваемых была оперативно установлена. Он был задержан. Кроме этого, было обнаружено и похищенное оружие.

Вскоре стражи порядка задержали второго подозреваемого. Третий возможный участник конфликта в настоящее время объявлен в розыск.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ. Сообщается, что обвиняемые свою вину не признали.

В настоящий момент обвинительное заключение по данному делу утверждено. Вскоре материалы уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу.