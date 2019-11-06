Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий АО, , 15:35 — REGNUM На Ямале 6 ноября грузовой КамАЗ сбил школьника на пешеходном переходе. Ребёнок госпитализирован с травмами, сообщили корреспонденту РЕ в пресс-службе Госавтоинспекции УМВД России по ЯНАО.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Тарко-Сале в 15:20 по местному времени. Водитель КамАЗа выехал на перекрестке улиц Геологов — Ленина на запрещающий сигнал светофора и наехал на несовершеннолетнего, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Отметим, что вечером 5 ноября В Кургане автобус сбил 17-летнюю школьницу на пешеходном переходе на проспекте Конституции. В этот же день в Тюмени пенсионерка сбила 15-летнюю девочку тоже на пешеходной

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