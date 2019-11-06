Кызыл, , 15:28 — REGNUM В столице Тувы задержали водителя, наехавшего на памятник, посвящённый героям Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, инцидент произошёл около часа ночи 6 ноября.

«Водитель автомобиля ГАЗ-3102, двигаясь по улице Ленина, напротив дома № 2, из-за превышения скоростного режима допустил наезд на памятник героям Великой Отечественной войны и столб уличного освещения», — отметили в ведомстве.

После чего водитель скрылся с места происшествия, однако его личность и местонахождение были вскоре установлены. Им оказался 29-летний житель села в Бай-Тайгинском районе. За оставление места ДТП мировой судья назначил ему наказание в виде лишения водительских прав на год.

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