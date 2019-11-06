Волгоград, , 15:03 — REGNUM Уголовное дело по факту покушения на совершение кражи возбудили в полиции Волгограда после неудавшейся попытки неизвестных вскрыть банкомат, сообщили 6 ноября в пресс-службе регионального УМВД. В правоохранительных органах устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

Утром 6 ноября 2019 года на пульт охраны ЧОП поступило сообщение о вскрытии банкоматов, находящихся в помещении обслуживания клиентов на первом этаже жилого дома по ул. 51-й Гвардейской Дзержинского района Волгограда. По «горячим следам» злоумышленников задержать не удалось. Но они оставили на месте приспособления для вскрытия терминалов, в том числе два баллона с газом.

Специалисты Росгвардии проверили обнаруженные на месте происшествия предметы. Устройств и веществ, представляющих опасность для окружающих и жильцов дома, не обнаружено.

Читайте ранее в этом сюжете: В Волгограде преступники пытались взорвать банкомат