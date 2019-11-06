Таганрог, Ростовская область, , 15:00 — REGNUM Донские следователи проверят опубликованную в ряде интернет-изданий анонимную жалобу о поборах в отделе полиции Таганрога. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 6 ноября.

«В ходе проверки следствием будут тщательно проверены все доводы, опубликованные в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что по данному факту донская полиция также проводит служебную проверку.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовская полиция проводит служебную проверку после жалобы на поборы