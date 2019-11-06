Волгоград, , 14:51 — REGNUM Партию фальсифицированного алкоголя обнаружили оперативники в Палласовском районе Волгоградской области. Из «КамАЗа», принадлежащего 28-летнему местному жителю, выгрузили около тысячи ящиков с бутылками с этикетками известных торговых марок без акцизных марок, сообщили 6 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

Задержание подозреваемого в незаконном обороте алкогольной продукции происходило в момент разгрузки грузовика. В транспортном средстве оперативники обнаружили почти тысячу ящиков, в которых находились бутылки с этикетками известных торговых марок без акцизных марок. В общей сложности из автомобиля и складского помещения хозяина машины изъято почти семь тонн фальсифицированного алкоголя. В экспертно-криминалистическом центре регионального УМВД дали заключение, что в бутылках находится спиртосодержащая жидкость.

Подозреваемый собирался продать поддельный алкоголь на территории Палласовского района. Возбуждено уголовное дело, в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.