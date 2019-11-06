Шауляй, , 14:46 — REGNUM Под литовским Шяуляем сегодня, 6 ноября, загорелась крупная мусорная свалка, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По данным департамента противопожарной безопасности и спасения, огонь достиг глубины в четыре метра, на место прибывают значительные силы пожарных с техникой.

В Литве середине октября произошёл самый мощный в истории пожар, в Алитусе горел крупнейший в Прибалтике завод по переработки использованных автомобильных покрышек. Пожар гасили больше недели, а последствия на месте пожара будут устранятся до начала 2020 года. В районе констатирована экологическая катастрофа из-за попадания вредных веществ в почву.