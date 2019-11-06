Подольск, Московская область, , 14:42 — REGNUM В Подольске задержали 40-летнего руководителя курсов дополнительного образования, подозреваемого в присвоении крупной суммы денег, которую он получил, пообещав помощь с зачислением ребенка в училище. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, в полольскую часть УМВД России поступило заявление на руководителя курсов дополнительного образования. Местные жители жаловались, что он завладел денежными средствами в размере свыше 800 тыс. рублей под предлогом оказания помощи с поступлением в училище.

Деньги подозреваемый потратил на личные нужды. В данный момент он задержан. По данным полиции, это 40-летний ранее судимый местный житель. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ «Мошенничество».